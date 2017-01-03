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Парубий спрогнозировал дату получения безвиза для Украины

03.01.2017 11:55
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Парубий спрогнозировал дату получения безвиза для Украины

Андрей Парубий, председатель Верховной Рады Украины, заявил о том, что вопрос с предоставлением безвизового режима решится в ближайшие месяцы, сообщает replyua.net со ссылкой на 5 канал. 

По его словам, в ближайшие месяцы Европарламент проведет пленарные заседания, и на них вопрос по предоставлению безвиза обязательно будет решен. «В эти месяцы в Европарламенте будут пленарные заседания. Могу сказать наверняка, что вопрос решится. Когда он появится на повестке дня, а это обязательно произойдет, за него проголосуют большинство депутатов. Я получаю такую информацию от депутатов из разных фракций, поэтому говорю об этом с полной уверенностью», отметил Парубий. Также председатель ВР пояснил, что никто не снимал этот вопрос с повестки дня, и он просто был отложен на некоторое время. 

Напомним, что ранее появлялась информация о том, что Европарламент отложил до апреля этого года вопрос об отмене визового режима. По обновленной информации, вопрос о безвизе был перенесен на 3 апреля. Интересно и то, что прогнозная дата переносилась неоднократно, а потом пошли слухи, что этот вопрос будет рассматриваться только после президентских выборов во Франции. 

 

Источник:  replyua.net.




Теги: Украина, Донбасс, безвизовый режим
 
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