Почему в Украине в 2017 подорожает газ

03.01.2017 13:02

Согласно постановлению Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики икоммунальных услуг (НКРЭКУ), в 2017 году для Украины подорожает импортный газ.

Об этом сообщает Сегодня.ua.

«Часть газа Украина импортирует из Европы, при этом тариф на голубое топливо формируется согласно импортному паритету. Как пояснили в Министерстве экономразвития, тариф для населения определяется по формуле: стоимость импортного газа×курс доллара+НДС+транспортировка+распределение+наценка Нафтогаза», — отмечает издание.

Когда Кабмин принял решение пересмотреть тариф на газ (май 2016-го), 1000 куб. м импортного голубого топлива стоило $185, эту цифру и использовали в формуле при расчете тарифа для населения. Согласно проекту бюджета на 2017-й, 1000 куб. м импортного газа будет стоить $245 долларов.

Кроме того, вырос и курс доллара – газ покупают в долларах, а продают в гривнях.

По словам члена Набсовета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, правительству придется в следующем году снова повысить тариф на газ.

Как подсчитал экс-начальник Управления по связям с общественностью «Нафтогаза» Валентин Землянский, газ, по формуле Кабмина, в следующем году будет стоить 9600 гривен за 1000 куб. м (сейчас 6800 гривен).

В то же время Юрий Корольчук уверен, что экономически обоснованный тариф на газ вырастет в следующем году на 25-60% (до 8,5-11 тысяч гривен).

«Если цена минимально на 1500 гривен не вырастет, это означает только одно – рынок и дальше регулируется вручную, правительство контролирует цены, никакого рынка нет. А эту разницу государство будет покрывать из бюджета», – комментирует Юрий Корольчук.

Как говорится в меморандуме с МВФ, к апрелю 2017-го Украина обязуется запустить механизм, позволяющий корректировать тарифы на газ для населения и удерживать поквартальные показатели, в результате чего голубое топливо для украинцев может подорожать уже в конце отопительного сезона.

Соответственно, если подорожает газ, придется пересматривать тарифы на горячую воду и отопление.

Источник: politeka.net.