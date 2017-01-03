Порошенко рассказал, от чего отказалась Украина, полагаясь на гарантии США

03.01.2017 13:20

С момента признания независимости Украины, США остаются надежным и стратегическим ее партнером как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. Об этом говорится в поздравлении президента Украины Петра Порошенко по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами, передает Корреспондент.

"Между двумя государствами заложен настоящее демократическое партнерство, в рамках которого США продолжают оказывать неоценимую практическую помощь в развитии государственных институтов, гражданского общества, рыночной экономики и укреплении безопасности нашей страны", – сказано в документе, информирует Администрация главы украинского государства.

Порошенко также подчеркнул историческую роль Украины в укреплении глобальной стабильности и режима нераспространения ядерного оружия после того, как она отказалась от третьего в мире ядерного арсенала и больших объемов обычных вооружений, а также от запасов высокообогащенного урана.

"Это были непростые решения, но Украина приняла их, полагаясь на заверения и гарантии безопасности иностранных партнеров, в первую очередь США", – добавил президент.

Источник: from-ua.com.