Россияне бояться, что украинские «бандеровцы» могут сжечь Кремль

03.01.2017 14:25

Один из российских интернет-ресурсов разместил у себя материал, в котором идет речь о том, что во время факельного шествия в Киеве на честь дня рождения Степана Бандеры украинские патриоты скандировали традиционные лозунги: «Украина – понад усе», «Бандера – понад усе», «Слава Украине – героям слава», а также грозились сжечь до тла Кремль.



По словам автора материала в «Русской правде», главным же лозунгом и призывом украинских патриотов было «убивать русских путем повешенья» и «сжечь Кремль вместе с Москвой». По всей видимости, это и напугало российских журналистов, которые лишний раз решили упрекнуть Украину в ее связи с нацисткам прошлым.



Украинский известный блогер Кирилл Сазонов решил прокомментировать материал. По словам блогера, сложно было удержаться, чтобы не прокомментировать очередной бред. «Слишком прекрасный заголовок на российском сайте да и сам материал. Господи, ведь всем понятно, что нам от них ничего не нужно. Просто оставить нас в покое и дать жить. Мы не хотим захватить Кубань или Анадырь – просто отстаньте от нас и все, но они там нервничают и боятся...», – написал Сазонов в Facebook.

Источник: replyua.net.