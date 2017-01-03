Сколько по новым тарифам стоит посмотреть ТВ, сходить в туалет и принять ванну

В этом украинцев ожидает очередное повышение тарифов на электроэнергию, кроме того, после отопительного сезона может подорожать и газ, горячая вода и отопление.

В Украине в марте 2017-го года, согласно постановление НКРЭКУ №220, снова подорожает электроэнергия. При потреблении более 100 кВт*час каждый киловатт будет стоить 1,68 гривни, вместо 1,29 гривни. Кроме того, в конце отопительного сезона, как прогнозируют эксперты, может подорожать газ, а вместе с этим горячая вода и отопление. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, сколько в 2017-м украинцам придется заплатить за использование "благ цивилизации".

Объем стандартной ванны – 350 литров. Чтобы принять ванну жителям столицы придется заплатить около 29 гривен (один литр горячей воды стоит 8,3 копейки). Примерно 30 литров воды украинцы тратят на умывание и чистку зубов ежедневно – это около 2,5 гривни. Поход в туалет (кубометр холодной воды стоит 13,43 гривни), при условии, если установлен стандартный сливной бачок объемом 6 литров воды, стоит 8 копеек.

Еще около 20-30 литров воды украинцы каждый день тратят на приготовление (при условии, если использовать холодную воду, это примерно 30 копеек). Согласно нормативам водоснабжения, в среднем киевлянин за месяц потребляет 4,5 кубометра воды.

До марта (при тарифе 1,29 гривни за киловатт) один час включенного телевизора средней мощности обойдется в 64 копейки, а после марта – 80 копеек. Почитать книгу при свете лампочки мощностью 100 Вт обойдется в 12 копеек до подорожания, и 16 – после. Компьютер средней мощности вместе с монитором намотает электроэнергии на 38 копеек до подорожания и 50 копеек после пересмотра тарифа.

Прайс на "блага цивилизации":