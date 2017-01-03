У нардепа Пашинского изъяли пистолет и разрешение на него

03.01.2017 20:35

Стало известно, что Сергей Пашинский применил пистолет «Глок-19» с патронами 9 мм.

Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов заявил, что у нардепа Сергея Пашинского изъяли примененное им оружие, патроны и разрешение на него.

«На оружие было разрешение, соответственно, оно изъято, изъято само оружие и патроны. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали, и подтверждения разрешений, которые у него были», - сообщил Чибисов.

Стало известно, что Сергей Пашинский применил пистолет «Глок-19» с патронами 9 мм.

Напомним, 31 декабря в результате конфликта на дороге народный депутат Сергей Пашинский применил оружие против своего оппонента и ранил его в ногу. Народный избранник сообщил, что стрелял вынужденно, после того как получил бутылкой по голове и упал на землю.

Источник: comments.ua.