Украина пригрозила Ле Пен за ее слова о Крыме

03.01.2017 20:48

Служба безопасности Украины может запретить въезд в Украину лидеру французской партии «Народный фронт» Марин Ле Пен после ее высказываний о законности возвращения Крыма в состав России.

Об этом сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук в комментарии изданию «Обозреватель».

«Если официальные личности делают такие заявления, то наша служба и Министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом. Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры», — сказал Ткачук.

Он добавил, что в обсуждении данного вопроса будет участвовать МИД Украины, так как запрет будет касаться иностранного гражданина.

Напомним, как писала Politeka, кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что аннексия Россией Крыма является законной.

Источник: politeka.net.