Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украина пригрозила Ле Пен за ее слова о Крыме

03.01.2017 20:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина пригрозила Ле Пен за ее слова о Крыме

Служба безопасности Украины может запретить въезд в Украину лидеру французской партии «Народный фронт» Марин Ле Пен после ее высказываний о законности возвращения Крыма в состав России.

Об этом сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук в комментарии изданию «Обозреватель».

«Если официальные личности делают такие заявления, то наша служба и Министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом. Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры», — сказал Ткачук.

Он добавил, что в обсуждении данного вопроса будет участвовать МИД Украины, так как запрет будет касаться иностранного гражданина.

Напомним, как писала Politeka, кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что аннексия Россией Крыма является законной. 

 

Источник:  politeka.net.

 



Теги: Украина, Донбасс, Крым, Франция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх