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Украине нужно спешить – ситуация складывается не в нашу пользу
Пока остается открытым вопрос о том, какую политику выберет Дональд Трамп по отношению к Украине и к России, однако в любом случае Киеву нужно спешить с реинтеграцией Донбасса, поскольку ситуация в Европе складывается не в нашу пользу. Как передает replyua.net, об этом Слову и Делу рассказал политолог Николай Давидюк.
По его словам, что касается реинтеграции Донбасса, то в этом вопросе инициативу должна проявлять только украинская сторона, поскольку не в нашу пользу становится расклад политических сил в Европе.
«Ждать нельзя ни в коем случае. Мы уже видим пример – Францию. Украина всегда ведет себя пассивно. Однако сейчас необходимо выходить с конкретными предложениями, действовать только на опережение, генерировать и навязывать ситуацию на Донбассе в мировую повестку дня», считает Давидюк.
По его мнению, если Киев продолжит занимать пассивную позицию в новом году, Украину ждут два варианта развития событий – или будут принятые невыгодные решения, или же Украине навяжут неудобные решения, и время будет упущено.
Источник: from-ua.com.
Теги: политика, Украина, Донбасс, война
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