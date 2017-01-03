Украине нужно спешить – ситуация складывается не в нашу пользу

03.01.2017 13:50

Пока остается открытым вопрос о том, какую политику выберет Дональд Трамп по отношению к Украине и к России, однако в любом случае Киеву нужно спешить с реинтеграцией Донбасса, поскольку ситуация в Европе складывается не в нашу пользу. Как передает replyua.net, об этом Слову и Делу рассказал политолог Николай Давидюк.

По его словам, что касается реинтеграции Донбасса, то в этом вопросе инициативу должна проявлять только украинская сторона, поскольку не в нашу пользу становится расклад политических сил в Европе.

«Ждать нельзя ни в коем случае. Мы уже видим пример – Францию. Украина всегда ведет себя пассивно. Однако сейчас необходимо выходить с конкретными предложениями, действовать только на опережение, генерировать и навязывать ситуацию на Донбассе в мировую повестку дня», считает Давидюк.

По его мнению, если Киев продолжит занимать пассивную позицию в новом году, Украину ждут два варианта развития событий – или будут принятые невыгодные решения, или же Украине навяжут неудобные решения, и время будет упущено.

Источник: from-ua.com.