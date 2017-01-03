Украинские туристы в Эмиратах: из нас делают идиотов

Из аэропорта Жуляны не смогли улететь в Дубай (ОАЭ) украинские туристы.

Ночью им сообщили об отмене рейса. А сегодня утром пассажиры узнали, что их самолет улетел. А их поставили в известность, что они все не явились. Об этом Вестям рассказала киевлянка Юлия Недопитанская.

"Ночью, в полчетвертого, мы должны были улетать. Но нам сказали, что рейс отменен. Часть людей отвезли в отель, а киевляне поехали по домам. Утром, приехав сюда, мы узнали, что наш самолет улетел в 3.58. А нам заявили, что никто не пришел на регистрацию. Уже тут мы выяснили, что этим рейсом отправили людей, которые до этого двое суток ночевали в аэропорту. Получается, что из нас сделали идиотов, как будто мы сами всем рейсом не захотели лететь. Дозвониться до представителей компании Flydubai мы не можем, в аэропорту документально подтвердить наше присутствие отказываются. А наш туроператор посоветовал ломиться в ближайший самолет на Дубай. Мол, это единственный шанс улететь из Киева. Но ведь там тоже будут люди, купившие билет", - говорит Юлия.

В пресс-службе "Жулян" сегодня никто не берет трубку. А на сайте – информация еще за 30 декабря 2016 года. Там говорится, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в Дубае последние несколько дней были внесены изменения в расписание полетов авиакомпании: некоторые рейсы были отменены, часть рейсов направлена в другие аэропорты, а часть вылетов задержана.

Напомним, что более 100 украинских туристов на трое суток застряли в аэропортах ОАЭ и Шри-Ланки. Представители Air Arabia объясняли ситуацию тем, что якобы метеорологические условия таковы, что невозможно совершить рейс. В МИДе заверили, что держат на контроле ситуацию с задержкой рейсов.