- В следующем году Украина вернет Донбасс, - Тука08:00
- Медики рассказали о пользе шоколада для мужчин07:35
- Украинские туристы в Эмиратах: из нас делают идиотов07:25
- Сколько праздничных и выходных дней будет у украинцев в наступившем году21:59
- На Львовщине неизвестные сожгли музей УПА (ФОТО)21:09
- В Украине создадут реестр военнообязанных20:34
- Капитан донецкого "Шахтера" получил предложение от испанской "Барселоны", но зарплата гораздо скромнее теперешней19:39
- Нардеп Ляшко поделился новогодней едой с киевскими бездомными (ФОТО)17:11
- На клиентов Приватбанка снова начали охоту мошенники15:58
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина15:26
Украинские туристы в Эмиратах: из нас делают идиотов
Из аэропорта Жуляны не смогли улететь в Дубай (ОАЭ) украинские туристы.
Ночью им сообщили об отмене рейса. А сегодня утром пассажиры узнали, что их самолет улетел. А их поставили в известность, что они все не явились. Об этом Вестям рассказала киевлянка Юлия Недопитанская.
"Ночью, в полчетвертого, мы должны были улетать. Но нам сказали, что рейс отменен. Часть людей отвезли в отель, а киевляне поехали по домам. Утром, приехав сюда, мы узнали, что наш самолет улетел в 3.58. А нам заявили, что никто не пришел на регистрацию. Уже тут мы выяснили, что этим рейсом отправили людей, которые до этого двое суток ночевали в аэропорту. Получается, что из нас сделали идиотов, как будто мы сами всем рейсом не захотели лететь. Дозвониться до представителей компании Flydubai мы не можем, в аэропорту документально подтвердить наше присутствие отказываются. А наш туроператор посоветовал ломиться в ближайший самолет на Дубай. Мол, это единственный шанс улететь из Киева. Но ведь там тоже будут люди, купившие билет", - говорит Юлия.
В пресс-службе "Жулян" сегодня никто не берет трубку. А на сайте – информация еще за 30 декабря 2016 года. Там говорится, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в Дубае последние несколько дней были внесены изменения в расписание полетов авиакомпании: некоторые рейсы были отменены, часть рейсов направлена в другие аэропорты, а часть вылетов задержана.
Напомним, что более 100 украинских туристов на трое суток застряли в аэропортах ОАЭ и Шри-Ланки. Представители Air Arabia объясняли ситуацию тем, что якобы метеорологические условия таковы, что невозможно совершить рейс. В МИДе заверили, что держат на контроле ситуацию с задержкой рейсов.
31 декабря стало известно, что часть застрявших в Эмиратах украинцев возвращаются домой. Самолет Шарджа – Киев вылетел в Украину со 109 пассажирами на борту. В Дубае еще оставались около 100 украинцев.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, ОАЭ, украинцы, туристы
- Путин назвал украинцев идиотами. ВИДЕО
- Аваков призвал украинцев быть бдительными и информировать правоохранительные органы о своих подозрениях
- 7 ноября. Донецкая ровесница революции: "Больше всего на свете боюсь войны"
- Плотницкий держит руку на пульсе: отстранил оскандалившихся милицейского и угольного "министров"
- Губарев о Пургине: "Подлец, интриган, болтун, паникер и политический импотент"
- Мэр Донецка рассказал, что может помешать строительству метро. И это не деньги
- В следующем году Украина вернет Донбасс, - Тука08:00
- В Славянске отметили день рождения Бандеры факельным шествием. ВИДЕО.07:55
- Журналисты показали последствия обстрелов позиций ВСУ боевиками ЛНР (ВИДЕО)22:13
- В Мариуполе во дворе многоэтажки нашли гранату 21:39
- В первый день Нового года в службу 102 полиции Донецкой области поступило более 500 заявлений, были и ложные вызовы20:58
- В Украине создадут реестр военнообязанных20:34
- Во время визита на Донбасс новый глава ОБСЕ увидит, что войну пора заканчивать - Савченко20:09
- Капитан донецкого "Шахтера" получил предложение от испанской "Барселоны", но зарплата гораздо скромнее теперешней19:39
- В Бахмуте мужчина ограбил и пытался изнасиловать девушку19:10
- В прифронтовом Новолуганском на Донетчине открылся пункт полиции (ФОТО, ВИДЕО)18:32
- Эксперты подтвердили вероятность новых запусков ракет Северной Кореей08:05
- В следующем году Украина вернет Донбасс, - Тука08:00
- В Славянске отметили день рождения Бандеры факельным шествием. ВИДЕО.07:55
- Китай накрыл удушливый смог07:47
- Кем Путин будет пугать россиян после ухода Обамы07:40
- Медики рассказали о пользе шоколада для мужчин07:35
- Украинские туристы в Эмиратах: из нас делают идиотов07:25
- Бунт в бразильской тюрьме: количество погибших возросло до 6007:18
- Французские поджигатели отметили Новый год очередным рекордом07:03
- В 2016 году произошел крах фундаментальных политических мифов РФ - полобозреватель06:50
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Гороскоп на 2017 год! Кому Огненный Петух принесет удачу
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте
- Представитель российской Госдумы озвучил дальнейшие действия Кремля в отношении Украины
- Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке
- "Оккупация - это временно" - Порошенко из Мариуполя обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Порошенко встречал Новый год с военными в Мариуполе. ВИДЕО
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление
- В Овидиопольском районе снова нашли два зарубленных топором трупа: погибших мужчину и женщину перед смертью зверски добили