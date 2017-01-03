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Ужасы войны: трех раненых бойцов доставили в Днепр
03.01.2017 11:35
В Днепр доставили трех раненых на Донбассе бойцов.
Об этом в Facebook сообщает главврач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.
"Они не помнят вкус шампанского. В Новый год поступило трое бойцов из АТО. Двое – с крайне тяжелыми ранениями. Все ужасы войны на лицо. Ранение головного мозга, легких, живота, конечностей. Один в коме. Богдан 1988 г.р., придя в сознание, написал: "Забыл вкус шампанского. Война не стоит такой боли", – рассказал врач.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Донбасс, война, Днепр, раненые
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