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В 2017 году автомобилистам придется платить новые налоги
С первого дня этого года в Украине вступают в силу поправки к Налоговому кодексу, согласно которым всем автомобилистам придется платить четыре новых налога, информирует replyua.net со ссылкой на Politeka.net.
Теперь автомобилистам придется платить акцизный сбор за переоборудованные авто, акциз на электродвигатели, акцизный сбор на грузовой транспорт и автобусы, а также новый транспортный налог. Годовой налог в размере 25 тысяч гривен будут выплачивать граждане, чьи авто имеют объем дизельного или бензинового двигателя более трех тысяч кубических сантиметров, и, если двигатель не старше пяти лет. Теперь будет введен и новый акциз на грузовые авто и автобусы – на поддержанные авто акциз будет достигать 0,007 евро на 1 кубический сантиметр двигателя, на новые автобусы – 0,003 евро.
Если автобус старше восьми лет, ставка будет повышена в двадцать раз. Ставка акциза на грузовики, в зависимости от срока эксплуатации, будет колебаться от 0,01 евро до 0,016 евро за кубический сантиметр. Под новые налоги попадут электрокары – 109 евро за электродвигатель.
Источник: replyua.net.
Теги: Украина, Донбасс, налоги, автомобилисты
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