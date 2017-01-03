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В Украине ввели новые ограничения на покупки за наличку

03.01.2017 16:15
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В Украине ввели новые ограничения на покупки за наличку

Теперь "налом" можно рассчитаться на сумму не более 50 тысяч гривен.

Национальный банк Украины понизил ограничительный барьер при расчетах наличными средствами. Если раньше нельзя было расплатиться наличной суммой превышающей 150 тысяч гривен, то сейчас ее опустили до 50 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Официально новое ограничение начнет действовать с 4 января.

- Безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений, и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме, - сказано в сообщении.

 

Источник: kp.ua.



Теги: Украина, Донбасс, покупки, ограничение
 
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