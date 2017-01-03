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В Украину завезли рекордное количество контрабандного спирта
03.01.2017 19:01
Правоохранители задержали рекордную партию контрабандного спирта.
Подробности сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, передает Politeka.
По информации ведомства, 74 тонны контрабандного спирта изъяли сотрудники СБУ и столичного управления Госфискальной службы в ходе обысков транспортных средств и прицепов возле села Нерубайское в Одесской области.
Сообщается, что контрабанду везли из Республики Молдова. Перевозчики изготовили поддельные документы на партию спирта.
По данному факту начато уголовное дело по признакам части 1 статьи 204 УК Украины — «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров».
Источник: politeka.net.
Теги: Украина, Донбасс, контрабанда, спирт
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