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В Украину завезли рекордное количество контрабандного спирта

03.01.2017 19:01
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В Украину завезли рекордное количество контрабандного спирта

Правоохранители задержали рекордную партию контрабандного спирта.

Подробности сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, передает Politeka.

По информации ведомства, 74 тонны контрабандного спирта изъяли сотрудники СБУ и столичного управления Госфискальной службы в ходе обысков транспортных средств и прицепов возле села Нерубайское в Одесской области.
Сообщается, что контрабанду везли из Республики Молдова. Перевозчики изготовили поддельные документы на партию спирта.

По данному факту начато уголовное дело по признакам части 1 статьи 204 УК Украины — «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров».

 

Источник:  politeka.net.



Теги: Украина, Донбасс, контрабанда, спирт
 
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