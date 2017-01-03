Во Львове горит завод "Электрон"

Пожар локализован, но спасатели продолжают бороться с огнем.

Во Львове загорелся завод по производству автомобилей "Электрон". Пожар на втором этаже здания возник в 13.17, на данный момент пожар локализован, однако спасатели продолжают бороться с огнем. Об этом сегодня, 3 января, сообщила пресс-служба ГСЧС во Львове.

- 3 января в 13:17 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на 2-м этаже здания во Львове по улице Стороженко, 32. Пожар локализован в 16:15. Угрозы распространения огня нет. Ликвидация продолжается, - сказано в сообщении.

"Электрон" является одним из старейших заводов во Львове. Он начал свою работу в 1918 году. Сначала это был Львовский телевизионный завод, который снабжал телевизорами всю Украину. Затем на его базе создали "Электрон", который сейчас специализируется на изготовлении электрокаров.

Источник: kp.ua.