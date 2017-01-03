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Высший совет правосудия: чего ждать украинцам
Подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон о создании Высшего совета правосудия позитивно скажется на ситуации с местными судами.
Об этом Politeka рассказал адвокат Ростислав Кравец, комментируя изменения в украинском законодательстве.
«Я надеюсь, что он (Высший совет – ред.) очень быстро и эффективно воспользуется правом назначать и увольнять судей, поскольку их перегрузка достаточно значительная, и приводит к абсолютно неоправданному затягиванию рассмотрения дел в судах. Например, сейчас, если говорить о Киеве, есть суды, которые назначили рассмотрение предновогодних исков на апрель, а в некоторых даже на конец мая. И это только первые заседания», — отметил он, добавив, что существует большое количество судов, в которых отсутствуют судьи с полномочиями.
В итоге есть целые районы, в которых люди фактически не могут решить никакой спор: начиная от банального развода или раздела имущества до взысканий задолженности по договорам.
Также Кравец рассказал о возможных угрозах, которые может нести подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон.
«На мой взгляд, сам закон является во многих случаях довольно спорным и нарушает существующие права и гарантии уже действующих судей, с одной стороны, а также вводит неограниченные полномочия в орган, который может без каких-либо серьезных аргументов увольнять судей. Это, фактически, может привести к тому, что в Украине будет построено тоталитарное государство и даже сами судьи не смогут обжаловать неаргументированные и не справедливые решения о своем увольнении или отстранении от должности», — подчеркнул он.
Источник: politeka.net.
Теги: Украина, Донбасс, закон, Порошенко, правосудие
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