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Беглого олигарха Курченко арестовали
Беглому олигарху, соратнику экс-президента Виктора Януковича Сергею Курченко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщил его адвокат Юрий Сухов, передает УНИАН.
По словам Сухова, вчера поздно вечером судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Курченко в виде содержания под стражей.
При этом Сухов добавил, что обжалует это решение в апелляционном порядке.
Недавно Печерский суд уже выносил решение о взятии под стражу Курченко, однако Апелляционный суд Киева отменил это решение, и Генпрокуратура повторно обратилась в Печерский райсуд с ходатайством о взятии его под стражу.
Как известно, 22 марта Генпрокуратура объявила украинскому олигарху-беглецу Сергею Курченко подозрение за совершение преступлений в банковской сфере.
Ранее ГПУ объявила подозрение Курченко по делу хищения имущества государственного предприятия ПАО «Укргазвыдобування».
В мае суд по ходатайству старшего следователя Генпрокуратуры арестовал имущество Сергея Курченко.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, арест, олигарх, Янукович
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