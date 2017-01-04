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Дело Ефремова вот-вот передадут в суд

04.01.2017 09:43
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Дело Ефремова вот-вот передадут в суд

Бывшему руководителю парламентской фракции "Партии регионов" Александру Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт. Об этом сообщил украинским агентствам один из его адвокатов Александр Мельников, передает УП со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, Ефремову инкриминируется покушение на территориальную целостность Украины и ряд других преступлений.

После этого шага дело Ефремова можно передавать в суд, добавил адвокат.

Александра Ефремова задержали в конце июля 2016 года по подозрению в причастности к созданию группировки "ЛНР", действий с целью изменения границ территории Украины и овладение имуществом "Луганскуголь".

Сам Ефремов все обвинения в свой адрес отрицает.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура выдвинула Ефремову 5 подозрений: в организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, Луганской ОГА; содействие этому захвату; действия на смену границ территории и государственной границы Украины по сговору; содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганска народная республика"; государственная измена.

В ноябре 2016 года Печерский райсуд Киева продлил арест Ефремова до 22 января 2017 года.

20 декабря Апелляционный суд Киева объявил перерыв до 5 января 2017 года в рассмотрении жалобы на продление ареста экс-"регионала".

 

Источник:  from-ua.com.



Теги: Украина, Донбасс, суд, дело
 
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