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Дело Пашинского: через день после инцидента нардеп покинул страну

04.01.2017 21:35
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Дело Пашинского: через день после инцидента нардеп покинул страну

Народный депутат Украины от «Народного фронта» Сергей Пашинский улетел в Альпы на следующий день после инцидента со стрельбой под Киевом.

Об этом сообщает «Страна.ua».

Нардепа заметили в зале ожидания аэропорта «Борисполь» 2 января. Сообщается, что Пашинский сел в самолет до столицы Австрии Вени, откуда  позже совершил еще один перелет до Инсбрука.

Отметим, что перелет из Киева в Инсбрук с пересадкой в Вене стоит около $300-400 эконом-классом. Бизнес-класс обойдется раза в три дороже. Приблизительная стоимость номера в гостинеце на этом курорте колеблется от €70 до €500 в сутки.

Напомним, стало известно, что народный депутат Украины Сергей Пашинский во время инцидента в канун Нового года использовал «Глок-19» с патронами 9 мм

 

Источник: politeka.net.



Теги: Украина, Донбасс, скандал, народный депутат
 
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