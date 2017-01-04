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"Динамо" в Испании сыграет с китайским "Тяньцзинь Тэда"
04.01.2017 21:48
В рамках этого сбора команда проведет ряд контрольных матчей. Как мы уже сообщали, первый из них состоится в субботу, 21 января. Соперником "бело-синих" станет немецкий "Санкт-Паули".
А на следующий день, 22 января, команда Сергея Реброва проведет второй контрольный матч. Соперником в этой игре станет представитель китайской Суперлиги "Тяньцзинь Тэда". По предварительной договоренности игра начнется в 17:00 по киевскому времени.
Сезон 2016 года в Суперлиге "Тяньцзинь Тэда" завершил на десятом месте.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Донбасс, спорт, футбол
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