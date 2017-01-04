Фарион дала совет бойцам, что делать с москалями. ВИДЕО

04.01.2017 19:17

Скандальный экс-нардеп Ирина Фарион считает, что украинским воинам стоит научиться добивать раненых врагов.

Данное мнение политик высказала в эфире "ОТБ Галичина", передает Обозреватель.

Так, Фарион напомнила слова австрийского эрцгерцога Вильгельма Габсбурга (Василя Вышиваного), который говорил, что украинский воин "чрезвычайно дисциплинирован, сообразителен, ответственен, пойдет в огонь и в воду, если во главе у него будет стоять ответственное лицо. Но украинский воин имеет один недостаток – он не умеет добивать врага", – заявила она.

Фарион подчеркнула, что Вильгельма Габсбурга это очень удивляло.

"Он (Габсбург – ред.) говорил: "Он (украинец –ред.) может ему выстрелить в ногу, увидеть, как тот подстреленный москаль побежал, остановиться и радоваться. Да ты догони его и выстрели ему в лицо". И он специально собирал украинских парней и учил их быть жестокими на войне, потому что в мире выживает только сильнейший", – добавила она.

Источник: from-ua.com.