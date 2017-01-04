- Экономический календарь года: когда повысят тарифы и пенсии20:00
- Геращенко озвучила самые тяжелые вызовы для страны в 2017-м19:48
- Фарион дала совет бойцам, что делать с москалями. ВИДЕО19:17
- Житель многоэтажки из охотничьего ружья открыл стрельбу по полицейским18:20
- Гривна стремительно укрепляется, курс вернулся на прежний уровень18:02
- Крымчане жалуются на резкий рост цен на овощи17:50
- Украинским студентам теперь придется бороться за стипендии16:46
- В Украину ожидается вторжение холодного арктического циклона: сильнейшее похолодание начнется через несколько часов уже с 4 января16:30
- Подробности трагедии в Сумах: дом взорвал психически больной мужчина16:15
- Саакашвили рассказал о плане «Мишагейт» в АП15:55
Геращенко озвучила самые тяжелые вызовы для страны в 2017-м
Представитель от Украинского государства в гуманитарной группе в Минске, вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко в ходе разговора с журналистами «Укринформа» рассказала о непростых временах для нашей страны в нынешнем году.
Как сообщает replyua.net, согласно словам политика, достаточно важным и необходимым заданием для нас является возрождение экономики. Ведь до тех пор, пока украинцы не ощутят положительные последствия изменений в стране, хотя бы на своем же портмоне, они не смогут уверовать в действие реформ. Таким образом, Ирина Геращенко считает: «Мы с вами будем иметь сложный 2017 год. Проблемой под номером один остается вооруженный конфликт на востоке нашей страны. Как мы видим, агрессор Путин пока что не намерен уходить оттуда. Следующим по счету вызовом, который является самым важным для населения, - восстановление экономической стабильности. А на третьем месте остановилась тяжелая внешняя конъюнктура».
В соответствии со словами вице-спикера, Украину также затронут и сложные процессы и изменения, которые будут происходить в странах Европейского Союза. Она подчеркнула: «Нам всем необходимо быть реалистами и готовиться к этому, но не рвать волосы, не кричать о предательстве, не посыпать пеплом голову, не провозглашать, что в торможении визового режима и других внешних проблемах мы сами виноваты. Это все не так».
Источник: replyua.net.
Теги: Украина, Донбасс, Геращенко
- Жебривский хочет строить в Донбассе настоящую Украину20:30
- Жители освобожденного Новолуганского вызывают полицию... в "ДНР"18:45
- Боевики не хотят умирать за «русский мир»14:15
- Снаряды, мины, гранатометы: в зоне АТО обнаружен схрон с тоннами боеприпасов. 14:02
- У "ЛНР" бойовик під час майстрування петарди залишився без очей12:52
- Надежда Савченко тайно побывала в Мариуполе11:42
- Еще одна трагедия под Светлодарской дугой11:05
- Тука рассказал, когда на Донбассе можно провести выборы10:15
- В зоне АТО не прекращаются обстрелы: украинских военных атаковали 39 раз09:50
- Поймали вооруженного «коменданта» «ЛНР», промышлявшего пытками мирных граждан21:58
- Жебривский хочет строить в Донбассе настоящую Украину20:30
- Жену Трампа сравнили с Евой Браун20:20
- Экономический календарь года: когда повысят тарифы и пенсии20:00
- Геращенко озвучила самые тяжелые вызовы для страны в 2017-м19:48
- Какими будут первые шаги Трампа на посту президента19:35
- Крушение поезда в Нью-Йорке: названа причина19:28
- Фарион дала совет бойцам, что делать с москалями. ВИДЕО19:17
- Минимальная зарплата: некоторым ее подняли до 20 тыс.18:57
- Жители освобожденного Новолуганского вызывают полицию... в "ДНР"18:45
- Lenovo представила «наследника» Google Glass18:30
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Какие нововведения ожидают украинцев с 1 января 2017 года
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте
- Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке
- Катастрофа Ту-154: самописец подтвердил подозрения экспертов
- Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление
- Порошенко встречал Новый год с военными в Мариуполе. ВИДЕО
- Украине нужно спешить – ситуация складывается не в нашу пользу