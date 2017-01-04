Экономический календарь года: когда повысят тарифы и пенсии

04.01.2017 20:00

Январь: Новые налоги

Больше всего изменений вступит в силу традиционно с 1 января. И одно из главных – повышение минимальной зарплаты до 3200 грн. В связи с этим вырастет так называемый единый социальный взнос (ЕСВ). Для частных предпринимателей он будет в 2,3 раза больше, чем год назад, пишет «КП в Украине».

Более того, с января 2017-го ЕСВ в размере 704 грн в месяц необходимо будет платить даже физлицам-предпринимателям, которые не получают доход.

Кроме того, с 1 января вдвое вырастет размер ежегодного налога на недвижимость. За каждый лишний квадратный метр – платить определенный процент минимальной зарплаты. То есть при ее росте вырастут и затраты людей на обслуживание этого налога.

Также с 1 января в Украине вступает в силу закон, согласно которому медиагруппы получают право требовать с операторов кабельного телевидения плату за вещание каналов в их сетях. Это может привести к тому, что операторы поднимут тарифы на свои услуги.

С нового года начнут расти цены на алкоголь, сигареты и топливо, ведь вырастут акцизы на эти товары. Согласно расчетам ассоциации «Укрпиво», пиво вследствие роста акцизов подорожает в среднем на 10%. Водка будет стоить около 80 гривен, а пачка сигарет подорожает на 4-5 грн. в зависимости от ценового сегмента.

Правда, не исключено, что повышение акцизов перенесут на 1 апреля, как это было сделано в прошлом году.

Новшества ждут и студентов. С 2017 года планируется, что стипендию будут получать не все студенты с усредненной четверкой за сессию, а те, что заняли высокие места в рейтинге, составленном вузами. То есть хорошо сданная сессия еще не гарантирует получения денег.

Февраль: Начало индексации пенсий и безвиз

Похоже, в феврале Украина таки может получить безвизовый режим с Европой. По крайней мере, именно в этом месяце сразу несколько авиакомпаний обещают запустить в Украину новые рейсы в Европу. Так, польская компания с 26 февраля открывает шесть рейсов в неделю из аэропорта «Киев» (Жуляны) в Варшаву. Цена поездки в обе стороны составит около 170 евро.

Кроме того, с 3 февраля обещают запустить два рейса на линии Львов – Стамбул.

В то же время в «Укрзализныци» озвучили планы о повышении тарифов на билеты. Первый этап подорожания намечен на 1 февраля. Ориентировочно билеты подорожают на 20%.

В конце зимы обещают начать пересчет пенсий. Ориентировочно их повысят на 6%. Начнут с неработающих пенсионеров.

Март: Повышение тарифов на электричество

На 1 марта запланировано очередное повышение тарифов на электроэнергию. Надеемся, что оно будет последним. Электричество снова подорожает на четверть. И с 1 марта мы будем платить:

l за объем, употребленный до 100 кВт*час электроэнергии в месяц, 90 коп./кВт*ч;

l за объем, употребленный свыше 100 кВт*час электроэнергии в месяц, 1,68 грн./кВт*ч.

Апрель: Могут пересчитать цену на газ и отопление

В апреле начнут пересчитывать социальные пенсии. Ориентировочно их повысят на 6%. Также в апреле могут пересмотреть тарифы на газ и отопление. Именно в этом месяце их меняли в 2015 и 2016 годах. Да и согласно меморандуму с МВФ Украина должна раз в квартал пересматривать цену газа и тепла в зависимости от стоимости энергоносителей.

Май: Первое повышение прожиточного минимума

На 1 мая запланировано первое повышение прожиточного минимума. В первую очередь это коснется тех пенсионеров, которые получают минимальную пенсию. Она вырастет с 1247 грн. до 1312 грн.

Июнь: Переход на цифровое телевидение

До 30 июня 2017 года Украина должна перейти на цифровое телевещание в формате Т2. Но, по словам главы Нацсовета Юрия Артеменко, одна из телегрупп заявляет о необходимости отсрочить отключение «аналога» и готовит соответствующее обращение к премьер-министру. Окончательное решение о переходе на «цифру» должно быть принято правительством.

Июль: Налог на выведенный капитал

Согласно одному из принятых законопроектов, депутаты обязались до 1 июля 2017 года разработать и внести в парламент проект закона о введении налога на выведенный капитал. Согласно предложенной модели, налогообложению подлежат только те средства, которые выводятся из бизнеса.

Август: Индексация пенсий работающим пенсионерам

В августе начнется индексация пенсий для работающих пенсионеров. Ориентировочно их поднимут на 6%.

Также с августа будут открыты новые авиарейсы из Киева в Копенгаген и Нюрнберг.

Сентябрь: Подадут новый бюджет

По закону до 15 сентября правительство должно подать в парламент проект бюджета на следующий год.

Октябрь: Подорожание ж/д билетов

С 1 октября второй раз за год могут подорожать ж/д билеты. В «Укрзализныци» хотят, чтобы суммарное годовое повышение тарифов составило 35%. Ориентировочно проезд в плацкартном вагоне сообщением «Киев – Ивано-Франковск», который сейчас стоит 76 грн, с 1 февраля вырастет до 90 грн, а с 1 октября – до 102 грн.

Ноябрь: Придет крупный лоукост-перевозчик

Не исключено, что в Украину зайдет крупнейший европейский лоукостер Ryanair, который считается одним из самых бюджетных в мире. По крайней мере генеральный директор компании «Мастер-Авиа» Алексей Яковец заявил, что его компания ведет переговоры с компанией Ryanair о полетах из аэропорта «Киев» (Жуляны). При этом лоукост-перевозчик хочет летать в аэропорт «Львов». По его прогнозам, Ryanair сможет начать полеты уже в начале ноября.

Декабрь: Второе повышение соцстандартов

Ну и, наконец, с 1 декабря произойдет второе повышение прожиточного минимума. Коснется оно в первую очередь пенсионеров, которые получают минимальную пенсию. Ее размер вырастет с 1312 до 1373 грн.

Источник: dnews.dn.ua.