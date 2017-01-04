Ківа роздмухав черговий сексистський скандал

04.01.2017 10:10

Радник очільника Міністерства внутрішніх справ та колишній голова Департаменту боротьби з наркозлочинністю Ілля Ківа через свої заяви у черговий раз опинився у центрі сексистського скандалу, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Гордон».



Так, в інтерв’ю одному з телеканалів Ківа розповів про свої стосунки з колишньою очільницею Національної поліції Хатією Деканоїдзе. За його словами, «Хатія – хороша людина» і як до жінки він до неї ставиться цілком добре. Крім того, Ківа зазначив, що Деканоїдзе – приваблива жінка, що йому завжди імпонувало. Але саме через це він її ніколи не сприймав як керівника. Також радник міністра дав кілька коментарів з приводу Анастасії Деєвої, яка була нещодавно призначена заступником Арсена Авакова. За його словами, «у дівчини є прихований потенціал», який видно міністру, але який чомусь не помітила громадськість. Ківа наголосив, що з Деєвою він спілкується як з дівчиною – «вона не дурна для свого віку і достатньо стримана». Відтак, Ківа зізнався, що фото оголеної Деєвої справили на нього враження, адже він не очікував такого від загалом скромної людини.



Також Ківа розповів, що він – сексист. За його словами, чоловік має зберігати, охороняти і створювати умови, а жінка – у цих умовах жити.

Источник: replyua.net.