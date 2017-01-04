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Марин Ле Пен запретили въезд в Украину
Официальное письмо Службы безопасности Украины направили в МИД. В нем запретили въезд кандидату в президенты Франции, лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в Украину. Об этом в эфире 112 канала заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает Корреспондент.
"3 января СБУ направила письмо в МИД. Я думаю, что, возможно, даже сегодня уже будет положительный ответ и наша инициатива будет поддержана, что госпоже Ле Пен необходимо запретить въезд на территорию нашего государства", - заявил Ткачук.
Он добавил, что высказывание Ле Пен о Крыме должны иметь последствия, однако напомнил, что политик не является представителем официальной власти Французской Республики.
"Это, к сожалению, не первый случай, когда иностранные политики позволяют собе определенные действия или высказывания, которые, по нашему мнению, противоречат интересам нашего государства", - заметил Ткачук.
Источник: from-ua.com.
Теги: Украина, Донбасс, Франция
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