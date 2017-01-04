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Подробности трагедии в Сумах: дом взорвал психически больной мужчина

04.01.2017 16:15
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Подробности трагедии в Сумах: дом взорвал психически больной мужчина

Виновник трагедии сейчас находится в больнице с многочисленными ожогами и травмой головы, а в результате действий неадекватного мужчины погибла пожилая женщина. Как информирует replyua.net со ссылкой на полицию города, скончалась женщина, проживавшая этажом ниже. 

В ходе предварительного расследования было установлено, что 59-летний мужчина, проживающий в многоэтажке на седьмом этаже, поругался со своими домочадцами и специально открыл вентили газовой плиты. Он подождал, пока газ заполнит помещение, а потом зажег сигарету. Позже выяснилось, что мужчина состоит на учете у психиатра, и ему был поставлен неутешительный диагноз. В пресс-службе полиции по Сумской области также отметили, что в результате взрыва пострадали несколько жильцов многоквартирного дома, некоторые из них от госпитализации отказались.

Виновник трагедии сейчас в реанимации – у него обожжены 20 процентов поверхности тела, серьезная травма головы, термические ожоги рук, лица, ног и грудной клетки. Также в больницу была доставлена целая семья, проживающая в соседней квартире. Госпитализированы два мальчика 7 и 9 лет, их мама и бабушка. 

 

Источник: replyua.net.



Теги: Донбасс, Сумы, психические болезни, взрыв
 
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