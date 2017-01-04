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Порошенко подписал важный закон по ВСУ

04.01.2017 15:10
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Порошенко подписал важный закон по ВСУ

Президент Петр Порошенко подписал закон, который изменил правила прохождения военной службы.

Речь идет о контрактниках, сообщает Politeka по информации Facebook главы государства.

«Подписал закон относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы, согласно которому военнослужащие, заключившие контракт в особый период, могут по желанию продолжить службу по новому контракту или уволиться», — написал он.

Порошенко называет это решение справедливым по отношению к тем военным, которые фактически заключили бессрочный контракт на военную службу во время особого периода.

«Замена личного состава будет осуществляться поэтапно, поэтому это не повлияет на боеспособность нашей армии», — добавил он.

 

Источник:  politeka.net.



Теги: Донбасс, закон, ВСУ, Порошенко
 
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