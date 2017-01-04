Президент поручил МИД обеспечить перевозки останков Олеся в Украину

04.01.2017 10:50

Президент поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков известного украинского писателя Александра Олеся на Родину.

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Главы государства Святослав Цеголко. "Президент поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков Александра Олеся на родину", - написал С.Цеголко.

Источник: ua.today.