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Президент поручил МИД обеспечить перевозки останков Олеся в Украину

04.01.2017 10:50
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Президент поручил МИД обеспечить перевозки останков Олеся в Украину

Президент поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков известного украинского писателя Александра Олеся на Родину.

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Главы государства Святослав Цеголко. "Президент поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков Александра Олеся на родину", - написал С.Цеголко.

 

Источник:  ua.today.



Теги: Донбасс, перевозка, перезахоронение, Порошенко
 
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