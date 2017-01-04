Реформа медицини: лікарям доплачуватимуть за пацієнтів

04.01.2017 11:25

За кожного пацієнта лікар буде отримувати певну кількість фінансування

Про це в інтерв’ю НВ Бізнес повідомила глава Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вона каже, що мета роботи її команди – створити такі умови, щоб в Україні був вільний доступ до якісних медичних послуг для всіх громадян. Зокрема, вже в цьому році почнуть реформу системи на первинній ланці. «Організуємо фінансування, щоб кожен громадянин України мав лікаря первинної ланки або сімейного лікаря, терапевта чи педіатра», – пояснила Супрун.

Глава МОЗ зазначає, за кожного пацієнта лікар буде отримувати певне фінансування. Таким чином хочуть направити гроші не на якісь будинки, поліклініки та комуналку, а на пацієнтів і лікарів.

Супрун запевняє, в 2018 році стартує система державного страхування. Медична субвенція, яка зараз вже вкладена в бюджет, передається на агентство страховки, яка буде оплачувати послуги на вторинному і третинному ланці.

«Як пацієнт піде в лікарню, тому що він захворів? Ось за ці послуги буде платити державне страхування. Але не буде додаткових податків, які не буде додаткових вимог роботодавців. Те, що вже закладено в бюджеті, буде заповнювати агентство фінансуванням », – говорить вона.

На її думку, така система буде краще показувати, як фінансують лікування або ті медичні послуги, які надаються кожному пацієнту.

«Зараз ми даємо якусь кількість грошей від бюджету на обласну раду або міська рада, або на районну раду. Вони тоді спускають на якусь лікарню. Оплачуються стіни, оплачується комуналка, медпрацівники. Але коли пацієнт приходить, немає фінансування, щоб оплачувати лікування пацієнта », – констатувала Супрун.

Источник: politeka.net.