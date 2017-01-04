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Росія через Крим займається експортом продукції, не зважаючи на санкції
Не зважаючи на цілий ряд антиросійських санкцій, які втому числі поширюються і на окупований Крим, місцева продукція анексованого півострова все таки продається за кордон. Про це йдеться у повідомленні «Россільгоспнадзору», передає replyua.net.
Безпосередньо, за даними російського відомства, лише у грудні минулого року перед відправкою на продаж за кордон було перевірено понад 28 тисяч тонн зерна. «Частка пшениці склала 14 тисяч 438 тонн, частка ячменю – 10988 тонн, соняшникового насіння – майже 3 тисячі тонн. Все зерно, яке готувалося на експорт, пройшло перевірку на якість та безпеку. Виробники цього року забезпечили гарний та високоякісний врожай», - розповіли у «Россільгоспнадзорі». Проте в той самий час у повідомленні не вказано, які саме країни купували продукцію, на яку накладено санкції. Однак раніше російське відомство неодноразово заявляло, що головним покупцем зерна у 2016 році стали країни Ближнього сходу та Північної Африки. За попередніми оцінками експертів, у світлі даних новин Росія сама себе ставить під ризик впровадження нових санкцій проти неї. На даний момент офіційної реакції міжнародного співтовариства на порушення Росією санкцій не було.
Источник: replyua.net.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, санкции
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