Сніговий колапс в Закарпатті: транспорт зупинився

04.01.2017 13:30

У Закарпатській області 4 січня з ранку введено тимчасове обмеження на рух великовантажного і пасажирського транспорту.

Рятувальники заявляють, що такі заходи необхідні через складні погодні умови: сильний сніг та снігові замети на перевалах області, передає Мукачево.нет.

“Управління ДСНС України в Закарпатській області звертається до водіїв з розумінням поставитися до ситуації і дочекатися ліквідації дорожніми службами наслідків негоди”, – повідомляє видання.

Нагадаємо, що у Мережі жителі Донецька діляться фотографіями засніжених вулиць міста. Як передає Politeka, донеччани називають пейзажі свого міста казковими, а деякі відзначають, що в ці дні Донецьк схожий на зачароване королівство, в якому «всі жителі вимерли».

Источник: politeka.net.



