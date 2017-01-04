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Сніговий колапс в Закарпатті: транспорт зупинився

04.01.2017 13:30
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Сніговий колапс в Закарпатті: транспорт зупинився

У Закарпатській області 4 січня з ранку введено тимчасове обмеження на рух великовантажного і пасажирського транспорту.

Рятувальники заявляють, що такі заходи необхідні через складні погодні умови: сильний сніг та снігові замети на перевалах області, передає Мукачево.нет.

“Управління ДСНС України в Закарпатській області звертається до водіїв з розумінням поставитися до ситуації і дочекатися ліквідації дорожніми службами наслідків негоди”, – повідомляє видання.

Нагадаємо, що у Мережі жителі Донецька діляться фотографіями засніжених вулиць міста. Як передає Politeka, донеччани називають пейзажі свого міста казковими, а деякі відзначають, що в ці дні Донецьк схожий на зачароване королівство, в якому «всі жителі вимерли».

 

Источник: politeka.net.




Теги: Донбасс, снег, Закарпатье, транспорт
 
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