Стало известно, почему Порошенко не поедет на инаугурацию Трампа

04.01.2017 09:36

По информации украинского посла в США Валерия Чалого, в службе протоколе администрации Белого дома нет положения об участии лидеров государств в церемонии официального вступления в должность президента Дональда Трампа, передает replyua.net.

При этом дипломат акцентировал внимание на том, что и в прошлые годы практика была такой же. Украинское посольство в Соединенных Штатах получило официальную ноту, в которой подчеркивается, что у будущей церемонии инаугурации американского президента не будет никаких отличий по протокольному уровню от прежних. Участниками нынешней церемонии, которая пройдет 20 января, станут послы государств.



Как уже сообщалось, ближайшая соперница Трампа на выборах Хиллари Клинтон, представляющая Демократическую партию, после длительных колебаний все же дала согласие на участие в церемонии инаугурации республиканца. Отмечается, что на это повлияла новость о том, что предшественник Барака Обамы, Джордж Буш-младший также приедет на данное мероприятие. Более того, инаугурацию Трампа собирается посетить 39-й президент США Джимми Картер в сопровождении своей жены Розалин.

Источник: replyua.net.