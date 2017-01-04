ТОП-5 вещей, которые украинцы больше не смогут купить за «наличку»

04.01.2017 09:40

Украинцы больше не смогут позволить себе купить многие вещи за наличные деньги из-за снижения НБУ предельной суммы расчета со 150 тыс. гривен до 50 тыс. Українські Новини собрали ТОП-5 неожиданных вещей, которые теперь не удастся оплатить без помощи банковской карты.

1. Пианино

Купить качественный музыкальный инструмент иностранного производства теперь можно исключительно с помощью банковской карты. Дело в том, что стоимость нового пианино, не говоря уже о роялях, превышает лимит НБУ в два раза и составляет более 100 тыс. гривен.

2. Шуба

Шуба из натурального меха песца, которая является мечтой каждой второй девушки, теперь также не доступна при наличном рассчете.

И если при покупке полушубка или меховой накидки еще есть шанст "втиснуться" в лимит, то полноценная шуба из цельных шкурок стоит около 70-80 тыс. гривен и покупку придется делать с помощью карты.

3. Mac Book

Стоимость техники фирмы Apple и при "долларе по 8" поражала воображение украинцев, а при нынешнем курсе валют и вовсе стала баснословной, естественно превышая лимит в 50 тысяч.

К примеру, новый ноутбук Mac Book обойдется украинцам в кругленькую сумму от 57 до 95 тыс. гривен, что естественно придется оплатить с помощью карты.

4. Автомобиль

Не доступна для украинцев теперь и покупка автомобиля за "наличку". К примеру, простенький акционный Lanos на сайте ЗАЗ продается за 213 тыс. гривен, что превышает лимит НБУ более чем в 4 раза.

5. Зарубежный тур

Купить без помощи банковской карты путевку на отдых зарубежом теперь также не удастся.

Стоимость недельного тура на Шри-Ланку на сегодняшний день составляет приблизительно 3 тыс. долларов (81 тыс. гривен), а поездка в Египет обойдется украинцам примерно в 2 тыс. долларов (54 тыс. гривен).

Источник: from-ua.com.