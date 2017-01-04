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Украинцев ожидает год просветления и «потеря» Порошенко

04.01.2017 15:32
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Украинцев ожидает год просветления и «потеря» Порошенко

Весьма пессимистичный прогноз для Украины на наступивший год на своей странице в соцсети Facebook предложил политолог Александр Кочетков, передает replyua.net.

В частности, считает он, как простые украинцы, так и олигархи будут ощущать значительную нехватку денег. Кроме того, политолог не исключает ухода Петра Порошенко с должности президента уже до конца 2017 года. По утверждению Кочеткова, нынешний год станет годом, когда произойдет «всеобщее отрезвление». Эксперт подчеркнул, что до конца года в Украины появится шанс выйти из «постсовка». 

«На сегодняшний день в разных регионах страны власти начали искать самостоятельно выход из сложившейся ситуации. Киев, например, держит контроль над многими регионами только благодаря существующей договоренности между олигархами», - считает Кочетков. По этой причине, продолжил он, есть все основания говорить о досрочных выборах в парламент, в ходе которой СМИ станут местом активного проведения политсилами активной предвыборной кампании. Единственное, что может стать на пути досрочных выборов в Верховную Раду – это выборы президента. «Я уверен, что президента Порошенко в 2017 году мы потеряем», - подчеркнул Кочетков. 

 

Источник:  replyua.net.



Теги: Украина, Донбасс, Порошенко
 
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