Украинским студентам теперь придется бороться за стипендии

04.01.2017 16:46

С этого года правила выплаты и начисления стипендий для украинских студентов изменятся, и за деньги теперь придется «бороться», передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.



Теперь академическая стипендия будет назначаться по рейтингу успеваемости, и составляющая успешности в таком рейтинге будет достигать 90 процентов рейтингового балла. То есть, чем лучше успеваемость студента, тем выше его стипендия. Определять рейтинговые баллы ВУЗы будут самостоятельно, и для этого будут созданы специальные комиссии. Без стипендий могут остаться сразу несколько категорий студентов. Не получат выплаты те студенты, которые в течение учебного семестра набрали наименьшее количество баллов согласно установленному в ВУЗе пределу. Стипендию не будут получать студенты, имеющие учебную нагрузку в кредитах трансферно-накопительной системы на данный текущий год в объемах меньше нормативов, установленных для конкретных специальностей, курсов и факультетов.



Не смогут претендовать на стипендии те, кто имеет академическую задолженность на первое число месяца, наступающего после завершения семестрового контроля, студенты, которые повторно сдавали мероприятия, чтобы улучшить оценки, во время семестрового контроля, студенты, не сдавшие семестровый контроль по любому предмету до даты окончания семестрового контроля.

Источник: replyua.net.