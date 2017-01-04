Украину уничтожит не Путин: Ярош назвал главную угрозу страны

С 2014 года, после смены власти, потери Крыма и войны в Донбассе, в Украине не утихают споры “патриотов”-депутатов. В попытке поиграть в демократию парламентарии забыли, что бороться нужно не только с внешним, но и внутренним врагом.

По мнению политика, заявленные Виктором Пинчуком тезисы о Крыме и Донбассе не стали неожиданностью.

“Преступник, который служит Путину, зарабатывает свои 30 серебряников…”, – прокомментировал Ярош.

Он уверен, что все коллаборанты должны быть наказаны в соответствии с требованиями военного времени. В то же время Ярош считает, что правительству стоит прекратить строить показательную демократию и заняться наконец-то реальными реформами. Если изменений не произойдет, то в Украине возможен новый этап Национальной Революции.

“Мы можем потерять государство не потому, что “Путин придет”, а потому, что перегрызем друг другу горло”, - заявил Ярош.

Напомним, ранее стало известно, что Дмитрий Ярош дал показания в деле о расстреле активистов Евромайдана. Также стало известно, что в Украине появится мощная армия добровольцев: Порошенко и Ярош объединяют усилия.

Источник: dialog.ua.