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Українців попередили про смертельну небезпеку
04.01.2017 13:15
У зв’язку з сильним снігопадом і заметами на всіх перевалах Закарпатської області з 10.00 4 січня тимчасово обмежено рух великовантажного і пасажирського транспорту.
Про це, як передає Politeka, сьогодні повідомили в ДСНС України. Рятувальники закликають водіїв утриматися від поїздок і дочекатися поліпшення погодних умов.
«Сильний сніг та пориви вітру до 23 м/с сьогодні очікуються також на Львівщині. Крім того, в горах Львівської області і високогір’ї Івано-Франківської, Закарпатської областей очікується значний рівень лавинної небезпеки», – йдеться в повідомленні.
Рятувальники просять туристів відмовитися від походів в гори.
Источник: politeka.net.
Теги: Украина, Донбасс, погода, опасность
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