- Еще одна трагедия под Светлодарской дугой11:05
- Президент поручил МИД обеспечить перевозки останков Олеся в Украину 10:50
- В начале 2017 года борщовый набор снова подешевел10:45
- Ківа роздмухав черговий сексистський скандал10:10
- Апелляционный суд постановил судить Януковича без видеодопроса10:05
- Дело Ефремова вот-вот передадут в суд09:43
- ТОП-5 вещей, которые украинцы больше не смогут купить за «наличку»09:40
- Стало известно, почему Порошенко не поедет на инаугурацию Трампа09:36
- 250 тысяч захоронений: кому из выдающихся украинцев грозит эксгумация21:25
- Украина пригрозила Ле Пен за ее слова о Крыме20:48
В начале 2017 года борщовый набор снова подешевел
Цены на овощи, входящие в так называемый борщовый набор, в начале этого года стали рекордно низкими за последние пять лет. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Шувар», в новогодние праздники цены продолжили снижение примерно на пять процентов, и быстрее всего дешевели свекла, морковь и капуста, а вот цены на репчатый лук не меняются уже несколько недель.
В период с 30 декабря по 3 января свекла, морковь и капуста подешевели на рынках Украины на 5-6 процентов. На площадке «Шувар», где идет торговля с автомобилей, накануне были зафиксированы рекордно низкие цены. Белокочанная капуста продавалась всего по две гривны за килограмм, свекла и морковь – по 2-2,5 гривны за кило. Цены на лук разнятся – все зависит от качества и размера овоща, однако дороже 3,5 гривен за килограмм лук никто не продает.
По словам экспертов, если цены приводить в эквиваленте евро, то они будут самыми низкими по всей Европе за несколько лет. Единственный овощ из набора, который незначительно подорожал, - картофель. Низкие цены на овощи обусловлены хорошим урожаем в 2016 году.
Источник: replyua.net.
Теги: Украина, Донбасс, продукты, борщ
- Еще одна трагедия под Светлодарской дугой11:05
- Тука рассказал, когда на Донбассе можно провести выборы10:15
- В зоне АТО не прекращаются обстрелы: украинских военных атаковали 39 раз09:50
- Поймали вооруженного «коменданта» «ЛНР», промышлявшего пытками мирных граждан21:58
- Бывший пленный «ДНР» сообщил, как «Моторола» убил «киборга» Броневицкого21:40
- Доник о том, как добиться изменений в украинской армии17:48
- Климкин с новым главой ОБСЕ прибыли в Мариуполь 17:35
- В Покровске задержана женщина, изготовляющая паспорта для ДНР15:12
- Луганск: пьяный сепаратист получил серьезные травмы при взрыве самодельной петарды13:38
- Кобзон считает, что конфликт на Донбассе закончится Третьей мировой12:50
- Еще одна трагедия под Светлодарской дугой11:05
- Президент поручил МИД обеспечить перевозки останков Олеся в Украину 10:50
- В начале 2017 года борщовый набор снова подешевел10:45
- Як «друг Кремля» стане главою Держдепу: важливі деталі10:38
- Американський журналіст пояснив, як Трамп зупинить Путіна10:25
- Китай объявил "красную тревогу" из-за смога10:20
- Тука рассказал, когда на Донбассе можно провести выборы10:15
- Ківа роздмухав черговий сексистський скандал10:10
- Апелляционный суд постановил судить Януковича без видеодопроса10:05
- В зоне АТО не прекращаются обстрелы: украинских военных атаковали 39 раз09:50
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Какие нововведения ожидают украинцев с 1 января 2017 года
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте
- Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление
- Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко
- Катастрофа Ту-154: самописец подтвердил подозрения экспертов
- Порошенко встречал Новый год с военными в Мариуполе. ВИДЕО
- Лозунги Плотницкого, элитные корпоративы и нищета - оккупированный Луганск встретил Новый год