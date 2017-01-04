В Сумах взорвали и ограбили банкомат

04.01.2017 15:25

В Сумах злоумышленники взорвали банкомат. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области, передает 112.

Как сообщается, срабатывание охранной сигнализации в одном из магазинов по улице Харьковской, 4 произошло в 4 часа утра.

Прибыв на место происшествия, наряд полиции охраны нашел поврежденным банкомат одного из известных банков. В ходе осмотра места происшествия установлено, что из банкомата исчезли две кассеты с деньгами. Сумма ущерба устанавливается.

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст. 185 "Кража" Уголовного кодекса Украины и начали соответствующие проверки. По мнению правоохранителей, повреждения банкомата вызвал взрыв газа, который преступники, вероятно, запустили в корпус аппарата.

Рассматриваются и другие версии случившегося.

Источник: from-ua.com.