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В Украине появился новый карательно-надзирательный орган

04.01.2017 14:25
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В Украине появился новый карательно-надзирательный орган

После того как Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О высшем совете правосудия", Высший совет правосудия фактически забрал полномочия Высшего совета юстиции. Об этом в комментарии Голос UA сообщил политолог Руслан Бортник.

«После подписания закона Порошенко, Высший совет правосудия фактически перехватывает полномочия Высшего совета юстиции»,- сказал Р.Бортник.

По словам политолога, Высший совет правосудия будет выступать и в роли юридической структуры для судей, и в роли дисциплинарной структуры.

«То есть, это будет карательно-надзирательный орган, который будет контролироваться Президентом. То есть, судьи станут подконтрольными Президенту. У Порошенко будет возможность ликвидировать и переорганизовывать суды, а также формировать Высший совет правосудия. В итоге служители Фемиды будут принимать решения, которые будут выгодны для Порошенко и его команды»,- подчеркнул Р. Бортник.

 

Источник:  from-ua.com.



Теги: Украина, Донбасс, закон, Порошенко
 
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