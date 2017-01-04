В Украину ожидается вторжение холодного арктического циклона: сильнейшее похолодание начнется через несколько часов уже с 4 января

В некоторых городах температура воздуха местами достигнет минус 30 градусов, причем наряду с резким похолоданием в большинство городов Украины придут метели, снегопады и сильные ветра.

Прогноз на ближайшие дни об ухудшении погоды по всей территории Украины опубликован в сообщении Гидрометцентра в Facebook.

С сегодняшнего дня, 4 января, непогода стала бушевать на Закарпатье, во Львовской и Ивано-Франковской областях. В этих регионах, особенно в горной местности, синоптики предупредили о гололедицах, схождении лавин, мощных снегопадах и порывах ветра, которые особенно в Карпатах будут достигать 25-30 м/с.

Зимнее буйство природы продолжится и с 6 января, поскольку в Украину вторгнется арктический воздух. В частности, 6-7 января ночью температура упадет до 13-19 мороза; в западных, северных и центральных областях - местами до 20-26 градусов мороза.

Днем наступит незначительное "потепление" до минус 17 градусов, это коснется Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, также оккупированного Крыма и Приазовья, где температура воздуха будет колебаться от минус 6 до минус 14 градусов мороза. В Крыму также прогнозируется снег с дождем, метели, сильный ветер 15-22 м/с.

8 и 9 января по всей территории Украины будет преобладать холодная погода, но на юге и в восточной части нашей страны постепенно прекратятся осадки.

Источник: dialog.ua.