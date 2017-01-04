В Україні приємно знизилися ставки по депозитах

04.01.2017 11:38

За тиждень до нового року в Україні знизилися процентні ставки по депозитах для всіх валют.

Про це йдеться в огляді ЛІГАБізнесІнформ.

Згідно з даними моніторингу, знизили ставки БМБанк, ВернумБанк, ПриватБанк. Середня процентна ставка в гривні максимально знизилася для вкладів строком від 3 до 6 місяців (на 0,11 п.п. до 14,96% річних).

Також знизили прибутковість і депозити на термін від 6 до 12 місяців (на 0,10 п.п. до 15,77%). Заощадження на період понад 12 місяців впали в ціні на 0,07 п.п. до 15,45% річних. Подешевшали і безстрокові заощадження (на 0,03 п.п. до 8,14%). При цьому не змінилася прибутковість вкладів строком до 1 місяця (13,04%) і від 1 до 3 місяців (12,24%). Опустилися ставки для вкладів періодом понад 12 місяців і для безстрокових заощаджень (на 0,04 п.п. до 5,01% і до 1,51% річних відповідно). Депозити строком від 6 до 12 місяців впали в ціні на 0,03 п.п. до 4,84% річних.

Знизилися ставки для депозитів строком понад 12 місяців і для безстрокових заощаджень (на 0,02 п.п. до 4,45% і до 1,27% річних відповідно). Без змін залишилися вклади на період від 3 до 6 місяців (3,54%) і від 6 до 12 місяців (4,08%).

Що стосується вкладів у доларах, лідерами падіння прибутковості стали вклади строком від 1 до 3 місяців (на 0,28 п.п. до 3,08%). Трохи менше подешевшали депозити на термін до 1 місяця (на 0,25 п.п. до 3,03%). Ставка для вкладів на період від 3 до 6 місяців знизилася на 0,02 п.п. до 4,31% річних. Середня процентна ставка за вкладами в євро, максимально опустилася також для вкладів строком від 1 до 3 місяців (на 0,33 п.п. до 2,63%). Менш впали в ціні вклади строком до 1 місяця (на 0,21 п.п. до 1,51%).

Як повідомляла Politeka , тенденція до зниження депозитних ставок в українських банках продовжиться. Ситуація може змінитися в разі зміни низкою банків планів щодо кредитування. Зокрема, відновлення беззаставного кредитування, і, відповідно, актуалізації у таких фінустанов потреби в залученні додаткових коштів.

Напередодні нового року в ПриватБанку повідомили, що найближчим часом відбудеться зниження депозитних і кредитних ставок.

Источник: politeka.net.