Возвращение Крыма в 2017: прогноз политолога

04.01.2017 15:40

Вопрос деоккупации Крыма во многом будет зависеть от позиции избранного президента СШАДональда Трампа.

Об этом в комментарии Politeka заявил политолог Петр Олещук. При этом он отметил, что возвращение Крыма в 2017 году – абсолютная фантастика.

«Трамп в своих предвыборных речах говорил о возможности признания оккупации Крыма. Есть так называемый «план Киссинджера», что США не должны формально признавать оккупацию полуострова, но в то же время это не должно мешать российско-американским отношениям», — заявил эксперт.

Он пояснил, что здесь важно, пойдут ли США и весь мир, который ориентируется на Штаты, на то, чтобы признать де-факто оккупацию Крыма и, соответственно, снять санкции с России.

«Это означает, что вопрос Крыма будет отсрочен на десятилетия, если вообще когда-нибудь будет реализован. Если же они продолжат свою политику, никто не может спрогнозировать, сколько оккупация будет длиться», — подытожил политолог.

Источник: politeka.net.