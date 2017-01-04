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Житель многоэтажки из охотничьего ружья открыл стрельбу по полицейским

04.01.2017 18:20
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Житель многоэтажки из охотничьего ружья открыл стрельбу по полицейским

Злоумышленник отказывался сложить оружие и продолжал угрожать правоохранителям.

В Запорожской области мужчина стрелял в сотрудников полиции охраны, которые прибыли к многоэтажному дому по вызову.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"Полиция установила: участковый офицер полиции совместно с нарядом полиции охраны в Запорожской области выехали к многоэтажному дому по вызову. Когда полицейские подошли к квартире, где проживала потерпевшая, из квартиры раздался выстрел в закрытую входную дверь. Полицейские немедленно спустились на первый этаж для того чтобы выйти на улицу. Однако когда полицейские вышли из подъезда в их сторону прозвучал еще один выстрел: хозяин, находясь на балконе своей квартиры, стрелял в сторону правоохранителей из охотничьего гладкоствольного ружья", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские сразу вернулись в подъезд и сообщили о чрезвычайной ситуации в дежурную часть.

Когда на место прибыли другие полицейские, злоумышленник отказался сложить оружие и продолжал угрожать правоохранителям. Чтобы предотвратить возможные жертвы среди гражданского населения, офицер полиции пошел на переговоры с вооруженным мужчиной и убедил его сдаться.

После этого 60-летнего местного жителя задержали.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины.

 

Источник: segodnya.ua.



Теги: Донбасс, стрельба, полиция, Запорожская область
 
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