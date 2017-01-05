Американский дипломат предлагает "узаконить" оккупацию Крыма Россией - США готовы помочь

05.01.2017 12:01

Аннексия Россией Крыма должна быть легитимизирована путем выплаты компенсаций Украине или проведением нового референдума на полуострове.

Об этом заявил бывший помощник экс-госсекретаря США Томас Грэм, который является кандидатом на должность нового посла США в России, передает "Голос Америки".

По его словам, проблему Крыма необходимо решать в ближайшее время, не откладывая на десятилетия. В этом США могут помочь РФ, говорит он.

В то же время, решение должно быть приемлемым для Киева, Москвы, Вашингтона и Брюсселя, отметил Грэм. В течение следующих 5-10-и лет проблема может быть решена, добавил он.

Источник: sprotyv.info.