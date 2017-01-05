Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Гройсман рассказал, как снизить курс доллара до 18,5 грн

05.01.2017 16:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Гройсман рассказал, как снизить курс доллара до 18,5 грн

По словам премьера, ключом к снижению курса доллара является энергонезависимость Украины.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о том, как связана цена на импортный газ для Украины и курс доллара. Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

Премьер заявил, что энергонезависимость страны приведет к снижению курса доллара до 18,5 грн.

"Мы реально решаем задачи, которые дают возможность сегодня говорить, что за три-четыре-пять лет Украина станет энергонезависимой. Это колоссальный вклад в нашу экономику, стабильность. Колоссальный. Я видел недавно аналитику, которая показывает: если бы мы добывали свой газ на Украине, а не покупали его за валюту, доллар бы сегодня при всех тех проблемах, которые мы имеем, не стоил бы больше 18,5 гривен", – сказал Гройсман.

Гройсман также отметил, что развитие добычи украинского газа ячвлятся ключевым приоритетом правительства.

"Наша задача развивать собственную добычу, причем именно государственной компанией, сокращать закупку энергоносителей за рубежом, и мы уже можем говорить о том, чтобы в 2016 году мы имели не минус, а плюс в добыче. Я радуюсь этому, следовательно, мы пошли правильным путем. А в новом году добавим к тому уровню газодобычи, который имеем сегодня, еще где-то плюс 500 млн кубических метров газа", – рассказал Гройсман.

 

Источник: segodnya.ua.

 



Теги: Донбасс, доллар, курс валют, Гройсман
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх