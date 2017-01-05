Гройсман развеял главный миф о субсидиях на «коммуналку»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опроверг данные о том, что люди, которые получают субсидии, тратят больше энергии, чем другие граждане.

Об этом пишет Укринформ.

"Покажите мне эти расчеты. Это миф, потому что сейчас определены четкие нормы, которые являются реальными, а не завышенными. Если человек будет бездумно потреблять, открывая форточки и грея улицу, он просто заплатит больше. Это не имеет смысла", - сказал премьер.

Он добавил, что в правительстве знают, сколько людей должны получить субсидии.