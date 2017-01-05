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Гройсман развеял главный миф о субсидиях на «коммуналку»

05.01.2017 20:50
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Гройсман развеял главный миф о субсидиях на «коммуналку»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опроверг данные о том, что люди, которые получают субсидии, тратят больше энергии, чем другие граждане.

Об этом пишет Укринформ.

"Покажите мне эти расчеты. Это миф, потому что сейчас определены четкие нормы, которые являются реальными, а не завышенными. Если человек будет бездумно потреблять, открывая форточки и грея улицу, он просто заплатит больше. Это не имеет смысла", - сказал премьер.

Он добавил, что в правительстве знают, сколько людей должны получить субсидии.

"Это навсегда, это честно, и это адресно. Раньше тоже были субсидии, но не 40 млрд, а 20 млрд. Я восемь лет работал мэром Винницы, и с 2006 года субсидии всегда существовали. То есть, государство все равно давало субсидии, хотя и анонсировало невысокую цену на газ. Вроде невысокую. Потому что это многим было выгодно - поставить дешевую цену на газ", - подчеркнул Гройсман.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Донбасс, субсидия, коммунальные услуги, Гройсман
 
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