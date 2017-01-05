Как эксперимент по регулированию цен отразился на украинцах

05.01.2017 18:17

В Украине в течение трех месяцев правительство не контролировало цены на основные продукты.

Об этом Politeka сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

По словам Елены Ковалевой, замминистра аграрной политики и продовольствия, резких колебаний цен на продукты питания в Украине не произошло.

«По сравнению с прошлым годом динамика изменения цен в Украине на продукты питания не изменилась. А по некоторым группам товаров произошло даже уменьшение. Так, снизились цены на некоторые овощи, макаронные изделия, рис и сахар», — отметила замминистра.

По словам Ковалевой, на сегодняшний день можно утверждать, что негативного влияния отмены государственного регулирования цен мы не получили. Мы не видим резкого колебания цен, предпосылок для этого нет. Цены на некоторые товары повысились в пределах от 1 до 4% в связи с сезонностью.

«Значительным было повышение цен только на молочную группу, но это сезонный фактор. Потому что зимой не хватает качественного сырья и сырья как такового. Более того, молочный рынок, как и любой продовольственный рынок, привязан к глобальному рынку. То есть, на мировом рынке растут цены на молоко и молочные продукты и соответствующим образом реагируют цены на украинском рынке », — прокомментировала Ковалева.

Кроме того, как объяснила замминистра, динамика цен в целом на продовольственную корзину показала, что рост составил 9,5%, тогда как общий уровень инфляции в стране за ноябрь месяц составил 11,5%.

В то же время Ковалева напомнила, что во избежание возможных колебаний цен, 22 декабря Минагрополитики подписало Меморандум с Антимонопольным комитетом и Держпродспоживслужбою для налаживания оперативного обмена информацией о прогнозах цен, ситуации на рынке, объемов производства и торговли. Это было сделано для того, чтобы избежать резких колебаний и спрогнозировать те возможные места, где они могут возникнуть на рынке.

Следует отметить, что Ковалева рассказала о том, что в конце января, по поручению вице-премьер-министра Степана Кубива будет создана рабочая группа под председательством Минэкономики. Ее задачей будет оценка эксперимента по отмене госрегулирования цен на продукты, и проработки возможных путей по урегулированию или дальнейшей дерегуляции на рынке.

Источник: politeka.net.