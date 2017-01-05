Как Высший совет правосудия изменит жизни судей

05.01.2017 10:05

Создан ключевой орган судебной реформы. Эксперты: зависимость от политики все равно останется.

Вопросами судейского корпуса уже совсем скоро будет заниматься новый орган — сегодня вступает в силу закон о Высшем совете правосудия, который президент Украины подписал 3 января. Новая инстанция получит возможность лишать неприкосновенности, отправлять в командировки и увольнять судей. "Сегодня" разобралась в очередном этапе судебной реформы.

СОВЕТ ПРАВОСУДИЯ. Порошенко назвал новосозданный орган одним из ключевых моментов реформы, который ликвидирует политическое влияние на судебную систему. В свою очередь глава Минюста Павел Петренко на своей странице в соцсети отметил, что "без подобных законодательных изменений нельзя сформировать честную судебную власть в стране".

Высший совет правосудия (ВСП) будет состоять из 21 члена. Десять будут избраны на судейском съезде, двух назначит президент, двух выберут народные депутаты и еще шестерых определят на съездах адвокатов, прокуроров и представителей юридических высших учебных заведений. Последним в совете должен стать председатель Верховного суда, который войдет в состав ВСП по должности.

Фактически к совету правосудия перейдет право Высшего совета юстиции (который упразднен с 5 января) вести дисциплинарные дела судей, а также ключевые функции парламента (их назначение и увольнение). По словам секретаря секции ВСЮ по назначению и увольнению судей Алексея Маловацкого, каждое дело в отношении судей будут рассматривать минимум четыре члена ВСП, половина из которых должны быть судьями. Напомним, что в прошлом году ВР ограничила неприкосновенность судей: совершившего тяжкое преступление судью теперь можно задержать без согласования, а в других случаях окончательное решение будет именно за ВСП. Кроме того, совет будет решать вопросы перевода судей из одной инстанции в другую и утверждать их количество в судах. Наконец, с сегодняшнего дня без согласования с советом правосудия нельзя будет уменьшить сумму бюджетных денег, выделенных на содержание судов и других учреждений системы правосудия.

ВАКУУМ. Однако многие эксперты отмечают, что в том виде, в котором создан новый орган, он не уберет политического влияния на суды. Более того, политолог Руслан Бортник отмечает, что никакого Высшего совета правосудия Украина не увидит еще минимум два года. "Фактически это будет переименованный совет юстиции, и в таком переходном положении он пробудет до 2019 года", — отмечает он. По словам эксперта, обязанности членов ВСП два года будут исполнять представители совета юстиции. "На этот период, по конституционной реформе в части правосудия, президент получит право реформировать и организовывать суды, управлять кадрами. Да, с 2019-го ВСП в полной мере начнет свою работу, но президент все равно будет контролировать две трети назначений через парламентскую коалицию, генпрокуратуру и Кабмин. То есть политическое влияние как было, так и останется. Но если раньше оно было сбалансированным (члены ВСЮ назначались по одинаковым квотам от ВР, президента и съезда судей), то теперь этот баланс теряется", — резюмирует Бортник.

Его коллега Вадим Карасев отмечает: с сегодняшнего дня, безусловно, уменьшится влияние парламента на формирование судебной власти. "Но сразу создать полностью автономное и самоуправляющееся судейское сообщество, которое бы гарантировало независимость этой ветки власти, не получится. Стало быть, у нас появляется вакуум, который нужно чем-то заполнить. А пока все механизмы и нормы не будут отработаны, для этого есть переходный период, и он будет заполнен президентской властью, — говорит политолог. — Именно в этом контексте зависимость от государства пока необходима". В свою очередь политэксперт Владимир Фесенко отмечает, что сказать сегодня, будет ли ВСП со временем полностью независим, нельзя. "Любой сильный и амбициозный президент будет пытаться влиять на разные институты власти. Насколько это удастся сделать, это зависит от людей, которые станут членами ВСП".

Правосудие и судьи Евромайдана

В свою очередь член Общественного совета добропорядочности (орган, который готовит выводы о порядочности судей для их оценки) Роман Маселко рассказал нам, что с созданием ВСП есть шанс, что будет решен вопрос судей, которые выносили решения во время Евромайдана.

"Пока не было закона о ВСП и вступила в силу новая Конституция, не было органа, который мог бы это сделать. Поэтому с конца сентября прошлого года по сегодня совет юстиции не рассмотрел ни одного дела по Евромайдану. Только сейчас совет сможет продолжить эту работу. Но тут очень важно: работать нужно очень оперативно, потому что через 2—3 месяца все сроки привлечения их к ответственности истекут", — подчеркнул Маселко, добавив, что таких судей в Украине сегодня около 250 человек. Однако политолог Андрей Бузаров сомневается, что в ближайшее время эти дела удастся закрыть: "Во-первых, может затянуться процесс избрания членов ВСП. И даже если он начнет работу, то не думаю, что сразу же займется вопросами судей Евромайдана — это дело зависит от следствия, которое ведет прокуратура. А она на сегодняшний день медлит с этим вопросом".

Источник: segodnya.ua.