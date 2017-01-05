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Коболев озвучил тревожный прогноз по транзиту газа через Украину
Россия может заявить об отказе транзита газа через украинскую территорию при условии, что «Газпром» сможет запустить такие проекты, как «Турецкий поток» и «Северный поток-2».
Как передает repolyua.net, такое заявление в интервью «5 каналу» прозвучало от главы «Нафтогаза» Андрея Коболева. При этом он уверен, что если Киев не привлечет к руководству своей ГТС одну из компаний Европы, препятствование такому сценарию будет очень сложной задачей.
«Я глубоко убежден, что если к процессу украинского транзита не будет привлечена европейская компания, его сохранение по нашей территории будет крайне сложным заданием. Хотел бы подчеркнуть, что с другой стороны действует достаточно сильный соперник, подготовивший для своих европейских партнеров достаточно выгодное предложение, сводящееся к тому, что «Газпром» за свои же деньги будет строить еще одну трубу», - считает глава НАК «Нафтогаз Украины».
В то же время, Коболев уверен, что в случае согласия европейкой стороны на предложение России, она непременно потерпит убытки, так как «Газпром» в значительной мере повысит стоимость своего газа. «Когда-то за все приходится расплачиваться, но, увы, не все это осознают», - сделал вывод он.
Источник: replyua.net.
Теги: Украина, Донбасс, прогноз, газ, транзит
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