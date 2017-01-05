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На Киев надвигается шторм: как вести себя при сильном ветре

05.01.2017 18:25
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На Киев надвигается шторм: как вести себя при сильном ветре

По прогнозу Украинского гидрометцентра, с наступлением вечера и до конца суток 5 января в столице ожидаются порывы ветра 15-17 м/с, сообщает КГГА.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то стоит держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

 

Источник: kiev.segodnya.ua.



Теги: Донбасс, Киев, ветер, шторм
 
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